Более 2,7 млн мигрантов не могут вернуться домой из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса - ООН

Примерно 2,75 млн мигрантов в мире, кто хотел бы возвратиться домой, застряли в других местах из-за ограничений, которые вводили власти разных стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).

"Несмотря на ограничения, введенные из-за COVID-19, мигрантов можно вернуть домой - безопасным и достойным образом", - заявил генеральный директор МОМ Антониу Виторину.

В число этих мигрантов, нуждающихся в помощи, МОМ включила сезонных рабочих и лиц, получивших разрешение на временное проживание; иностранных студентов, мигрантов, уехавших за границу для получения медицинской помощи, и застрявших на судах моряков. Данные о мигрантах собирались из официальных источников из 101 страны на период до 13 июля.

Больше всего мигрантов, которые не могут вернуться на родину, зафиксировано на Ближнем Востоке и в Северной Африке - 1,26 млн человек. На втором месте Азия и Тихоокеанский регион - 977 тыс., затем следуют Европа с 203 тыс. и Северная и Центральная Америка с 111 тыс.

Также в МОМ сообщили о 400 тыс. моряков, которые не могут сойти на берег из-за ограничительных мер. Некоторые члены экипажей находятся на судах уже 17 месяцев - на шесть месяцев дольше положенного максимального срока.

В МОМ отметили, что данные по мигрантам, пострадавшим от ограничений, могут быть серьезно преуменьшены.

Также в организации сообщили, что получили запросы об оказании помощи от 115 тыс. человек, и за последние месяцы смогли обеспечить переправку домой более 15 тыс. мигрантов из наиболее их уязвимых категорий.