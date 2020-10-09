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12:22 09.10.2020

Киев готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ – Кличко

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Киев готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ.

"Конечно, мы готовимся к этой ситуации. И, чтобы не получить большое количество больных ОРВИ, город разработал пошаговый план действий. И, прежде всего, хочу обратиться ко всем киевлянам: в этом году как никогда необходимо сделать прививку от гриппа. Потому что несложно представить, какую опасность могут нести коронавирус и грипп "объединив усилия", так сказать", - сказал Кличко во время онлайн-конференции в пятницу.

О мерах, мэр сообщил, что во-первых, как и все последние годы, в медучреждениях будут организованы пункты вакцинации.

"Жители столицы смогут посетить определенные перечнем заведения, бесплатно пройти предварительный осмотр у врача и сделать прививку, заплатив только за вакцину", - сообщил Кличко.

Также он отметил, что руководители коммунальных медучреждений должны держать на личном контроле обеспечение медработников необходимым запасом противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств и средств индивидуальной.

Коммунальному предприятию "Фармация" поручено обеспечить подчиненные аптеки достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. А также средств индивидуальной защиты.

Департаменту здравоохранения горадминистрации поручено организовать иммунопрофилактику гриппа в группах риска. И проведение бесплатных профилактических прививок медикам, которые оказывают первичную и экстренную медицинскую помощь. И работникам приемных отделений учреждений здравоохранения.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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