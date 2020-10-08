Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

Эскалация нагорно-карабахского конфликта может оказать разрушительное влияние на банковский сектор как Азербайджана, так и Армении, считает международное рейтинговое агентство Moody's.

"Эскалация угрожает негативными последствиями для кредитования экономики и банковских систем обеих стран. Затяжной военный конфликт, выходящий за пределы Нагорного Карабаха, будет иметь далеко идущие разрушительные последствия для банковских секторов обеих стран. Повышенная напряженность еще больше ослабит деловую активность и доверие потребителей, как в Армении, так и в Азербайджане после вспышки коронавируса, что затруднит восстановление экономики. Хотя банки в настоящее время работают в обычном режиме с ограниченной волатильностью депозитов, обострение конфликта может привести к оттоку депозитов и увеличению риска ликвидности, а также к волатильности валютных курсов. Военная мобилизация и затяжной конфликт также будут оказывать дополнительное давление на качество активов банков, которое уже ослабло в результате пандемии коронавируса", - говорится в отчете агентства.

Аналитики агентства отмечают, что если экономический кризис в результате военного конфликта будет продолжаться, перспективы возврата средств по реструктурированным и проблемным кредитам также ухудшатся.

"Мы оцениваем убытки по кредитам, вызванные коронавирусом, в 7,4% чистых кредитов для Армении и 6,3% - для Азербайджана. Мы предполагаем, что банковская система Азербайджана будет быстрее восстанавливаться (. . .). Но расширение географии конфликта приведет к дальнейшему ухудшению качества активов с более высокой стоимостью риска и усилением давления на прибыльность и платежеспособность банков. Величина стресса будет зависеть от серьезности и продолжительности военных действий", - говорится в отчете.

Минобороны Азербайджана 27 сентября начало военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сославшись на провокации с армянской стороны. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. В ходе боев стороны несут потери как в технике, так и в живой силе.