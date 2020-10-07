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17:25 07.10.2020

Глава Меджлиса отмечает, что предварительные договоренности с Офисом президента по защите крымских татар остаются нереализованными

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Глава Меджлиса отмечает, что предварительные договоренности с Офисом президента по защите крымских татар остаются нереализованными

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет о проблемах в системном взаимодействии и сотрудничестве Меджлиса с органами государственной власти Украины, прежде всего с президентом страны.

"В декабре 2019 года в соответствии с поручением президента Украины Представительством президента Украины в АРК совместно с Меджлисом крымскотатарского народа был разработан и подан в Офис президента проект указа президента Украины "О сотрудничестве с Меджлисом крымскотатарского народа", рассмотрение которого, к сожалению, "продолжается" по сей день", - говорится в заявлении президиума Меджлиса за подписью Чубарова, который руководитель Меджлиса опубликовал на своей странице в Facebook в среду.

"Остаются также нереализованными предварительные согласованности о дальнейшей работе над переданными в Офис президента Украины проектами законов "О статусе крымскотатарского народа", "О коренных народах в Украине", "О внесении изменений в Конституцию Украины в части раздела Х "Автономная Республика Крым". "Зависли" на уровне рассмотрения ряд других вопросов, имеющих важное значение для обустройства вынужденных переселенцев из Крыма", - добавил Чубаров.

По его словам, своевременное решение возникающих вопросов требует выстраивания системного взаимодействия и сотрудничества Меджлиса крымскотатарского народа с органами государственной власти Украины, прежде всего с президентом Украины.

В заявлении подтверждается приверженность Меджлиса системному взаимодействию и сотрудничеству с органами государственной власти Украины, при этом подчеркивается, что основой для такого сотрудничества является уважительное отношение к крымскотатарскому народу, его Меджлису и Курултаю, а также совместная работа с целью скорейшей деоккупации Крыма.

"В феврале 2014 года… главной задачей Меджлиса крымскотатарского народа стала деоккупация Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей… Особое внимание в своей деятельности Меджлис крымскотатарского народа уделяет вопросам защиты прав крымскотатарского народа и прав человека во временно оккупированном Крыму, а также прав граждан Украины - выходцев из временно оккупированного Крыма", - отмечается в заявлении.

Теги: #крым #меджлис #чубаров #татары
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