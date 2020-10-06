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20:00 06.10.2020

Пожарные потушили 9 из 10 ячеек пожара на Луганщине – ГСЧС

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Пожарные потушили 9 из 10 ячеек пожара на Луганщине – ГСЧС

Пожарные к вечеру вторника потушили один из крупнейших очагов пожара в Луганской области – вблизи с.Смоляниново Новоайдарского района, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Один из крупнейших очагов вблизи с.Смоляниново Новоайдарского района ликвидован сегодня, 6 октября, около 17:00 на площади 4 тыс. 491га", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук.

В ГСЧС констатировали, что таким образом ликвидировано девять ячеек из десяти, один очаг – локализован.

"Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", - уточнили в ГСЧС.

Теги: #луганская_область #пожар
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