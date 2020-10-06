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19:33 06.10.2020

В Киеве женщины, воспользовавшиеся доверием мужчины, обменяли его деньги на фальшивки – патрульная полиция

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В Киеве женщины, воспользовавшиеся доверием мужчины, обменяли его деньги на фальшивки – патрульная полиция

Около 12.00 понедельника на линию "102" обратился гражданин, который сообщил, что к нему позвонили неизвестные, представившиеся работниками Пенсионного фонда и во время разговора посоветовали обменять деньги, после чего с ним встретились две незнакомых женщины, которые обменяли его сбережения на фальшивые и уехали в неизвестном направлении на автомобиле Volkswagen.

"В Киеве была введена полицейская операция "Перехват" и ориентированы все наряды полиции города. С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать и определить точное место движения авто. Благодаря быстрой координации экипаж патрульной полиции, совместно с полицейскими других подразделений, остановил транспортное средство и задержал трех человек, которые в нем находились", - сообщает во вторник пресс-служба Патрульной полиции Киева.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции Киева для выяснения всех обстоятельств и предоставления квалификации действий задержанных.

Теги: #киев #мошенницы
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