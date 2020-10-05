Минздрав предложит усилить карантинные ограничения, если заполняемость ковидных коек превысит 60%

Министерство здравоохранения предложит ввести усиленные карантинные ограничения по всей стране если заполняемость ковидных коек в больницах превысит 60%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничением на территории всей страны", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Степанов отметил, что за прошедшую неделю количество пациентов, которые были госпитализированы с коивд или с подозрением на него, увеличилось на 2 500 человек.

При этом Степанов отметил, что речь не идет о жестком локдауне.

"Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал он.

В частности, по словам Степанова, речь идет об ограничении проведения массовых мероприятий, празднований, гуляний и концертов с большим количеством зрителей.

Всего, по информации Степанова, согласно оперативным данным в настоящее около 37 тыс. ковидных коек, при этом в больницах пребывают 16 745 пациентов с COVID-19 или с подозрением на него.