Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Мэр Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий госпитализирован в понедельник с двухсторонней пневмонией.

"Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию. Я вызвал "скорую помощь", меня обследовали. послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии и настояли на госпитализации", - сказал Цебрий в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время находится в инфекционном отделении местной больницы. Ему уже сделали ПЛР-тест на выявление COVID-19.