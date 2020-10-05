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23:16 05.10.2020

Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

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Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

 

Мэр Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий госпитализирован в понедельник с двухсторонней пневмонией.

"Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию. Я вызвал "скорую помощь", меня обследовали. послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии и настояли на госпитализации", - сказал Цебрий в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время находится в инфекционном отделении местной больницы. Ему уже сделали ПЛР-тест на выявление COVID-19.

Теги: #мэр #черкасская_область #украина #пневмония
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