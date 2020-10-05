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20:25 05.10.2020

Вслед за пресс-секретарем Белого дома коронавирусом заразились два ее заместителя – СМИ

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Вслед за пресс-секретарем Белого дома коронавирусом заразились два ее заместителя – СМИ

У двоих заместителей пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани вслед за ней выявлен коронавирус, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их информации, анализы двух сотрудников пресс-службы американской администрации Чеда Гилмартина и Каролины Ливитт дали положительный результат.

Ранее в понедельник Макэнани сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Пресс-секретарь Белого дома рассказала, что много раз сдавала тест на коронавирус, а после четверга прошлой недели, когда заболела советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, начала сдавать тест каждый день, и в понедельник он показал положительный результат.

Макэнани добавила, что у нее не было симптомов, и в числе ее близких контактов нет журналистов, продюсеров или других представителей профессий, связанных со СМИ.

У Трампа и его супруги на прошлой неделе подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела советница Трампа Хоуп Хикс.

 

Теги: #сша #белый_дом #коронавирус
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