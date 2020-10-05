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20:03 05.10.2020

Нацкорпус анонсировал проведение в Киеве 14 октября "Марша УПА 2020"

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Нацкорпус анонсировал проведение в Киеве 14 октября "Марша УПА 2020"

Партия "Национальный корпус", "Свобода" и Правый Сектор в среду, 14 октября, проведут "Марш УПА 2020", приуроченный ко Дню защитника Украины.

"Марш начнется в 14:00 с митинга в парке Шевченко и пройдет по центральным улицам Киева через бульвар Шевченко, Крещатик, Майдан Независимости, аллею Героев Небесной Сотни и завершится на Банковой", - сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

На Майдане Независимости участники акции почтят память погибших во время Революции достоинства и российско-украинской войны, а также всех украинцев, погибших за Родину.

Также участники марша выдвинут ряд требований к власти, а именно: принять законопроект "О защите украинской государственности от коллаборационизма", лишить лицензий телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "ZIK", "Наш", "Интер" и "Киев Live". Также среди требований - необходимость снять ограничения открывать огонь в ответ на вражеские обстрелы на Донбассе.

Теги: #марш #упа
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