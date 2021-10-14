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07:00 14.10.2021

14 октября: Какой сегодня праздник

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14 октября: Какой сегодня праздник

14 октября - сильный и важный для украинцев день, несущий много смыслов. Празднуем 79-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии, День Казачества, День защитников и защитниц Украины, а также религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

День защитников и защитниц Украины. Праздник является нерабочим днем. Установлен Указом президента в 2014 году. Раньше назывался День защитника Украины. 14 июля 2021 Верховная Рада Украины переименовала праздник в "День защитников и защитниц Украины".

Название этого популярного в народе праздника говорит само за себя. Защита своей родины от посягательств со стороны тех, кто время от времени пытается угрожать государственным принципам любой страны – святое дело. Она требует от людей смелости, чести и отваги, очень часто огромного самопожертвования и колоссальной самоотдачи.

День создания Украинской повстанческой армии. Борьба Украинской повстанческой армии –составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов.

Активную часть своей деятельности она начала с весны 1943 года на территориях Волыни-Подолья, Галиции, Холмщины и Северной Буковины. Отдельные отряды также действовали и на территории восточной Украины, в Донбассе и даже на Кубани.

Также сегодня отмечают День украинского казачества. В XVI-XVII вв. в ходе борьбы с иноземными завоевателями украинская народность существенно консолидировалась. Важнейшую роль сыграло при этом возникновение особых войсковых формирований – казачества (XV век), создавшего государство (XVI век) со своеобразным республиканским строем – Запорожскую Сечь, которая стала политическим оплотом украинцев.

С начала возрождения казачества на Украине президентом Украины были подписаны указы: "О координационном совете Украинского казачества", "О национальной программе развития Украинского казачества на 2002-2005 годы" и, конечно же, "О дне Украинского казачества".

Всемирный день стандартов. В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало учреждение новой Международной организации по стандартизации – ISO (от греческого слова isos - равный).

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Слепота – это неспособность видеть. Ведущие причины хронической слепоты включают катаракту, глаукому, возрастную дегенерацию желтого пятна, помутнение роговицы, трахому и заболевания глаз у детей (например, вызываемые дефицитом витамина А). В мире все шире встречается слепота, развивающаяся с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым диабетом.

Большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября и посвящен чудесному явлению Богоматери верующим.

По преданию, в этот день в 910 году войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь. Жители византийской столицы обратились с молитвой и просьбой о спасении Богородице. И она, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

Традиции: Издавна люди верили, что Покрова приносит счастье, любовь и благоденствие. Именно поэтому в это время назначали свадьбы. Часто 14 октября выпадает первый снег, который ассоциируется со свадебным покрывалом или фатой.

А еще в этот день прощались с осенью и встречали зиму: На Покров до обеда осень, а после обеда – зима.

 

Теги: #упа #традиции #день_защитников_и_защитниц #день_украинского_казачества #покрова
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