События

15:13 05.10.2020

На границе с Румынией пограничники выстрелами остановили внедорожник, которым пытались наехать на наряд

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На границе с Румынией пограничники выстрелами остановили внедорожник, которым пытались наехать на наряд

В понедельник неподалеку от границы с Румынией в Черновицкой области наряд отдела пограничной службы "Фалькив" у заградительного забора обнаружил внедорожник, водитель которого не выполнил требование правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников.

"После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Неугомонный злоумышленник продолжил движение своим внедорожником, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые обратились в бегство. Как выяснилось, брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", - сообщает пресс-служба Госпогранслужба Украины.

Сейчас поиск злоумышленников продолжается. О происшествии проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы Украины и румынские пограничники.

"Стоит отметить, что это уже не первый случай в области, когда контрабандисты чтобы избежать ответственности ставят под угрозу жизнь и здоровье правоохранителей", - добавили в Госпогранслужбе.

Теги: #госпогранслужба #черновицкая_область #нарушители
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