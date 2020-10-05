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12:30 05.10.2020

Кабмин намерен еще на год перенести реализацию постановления о росте зарплат учителей из-за отсутствия финансирования - Минобразования

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Кабмин намерен еще на год перенести реализацию постановления о росте зарплат учителей из-за отсутствия финансирования - Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что в связи с отсутствием финансирования правительство намерено перенести еще на год реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

"14 сентября 2020 года на заседании Кабинета министров Украины одобрен проект закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", которым предусмотрено финансирование отрасли образования в сумме 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем в 2020 году. В проект Государственного бюджета Украины на 2021 год предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2 670 грн, с 1 июля – 2 893 грн. Так, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%", - говорится в сообщении Минобразования.

При этом в ведомстве отмечают, что в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабинета министров от 10 июля 2019 №822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" в 2021 году, правительство поручило Минобразования совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить и подать в установленном порядке проект решения о приостановлении до 31 декабря 2021г. действия указанного постановления.

"Отсрочка постановления №822 не предусматривает изменений в условиях оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников, действующих на сегодня, а именно: установление доплат, надбавок, повышений должностных окладов (ставок заработной платы)", - уверяют в министерстве.

Кроме того, отмечается, что согласно постановлению правительства №750 "О повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы", должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в том числе педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года уже выросли на 5,8% в связи с увеличением должностного оклада работника первого тарифного разряда до 2 225 грн.

Как сообщалось, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов.

Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

В свою очередь Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн.

Теги: #учителя #зарплаты #минобразования
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