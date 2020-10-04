В Молдове зарегистрировано 872 новых случая COVID-19, девять пациентов скончались

В субботу в Молдове зарегистрировано 872 новых случая заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"В субботу было обработано 3124 теста, в том числе 2857 первичных тестов. В результате выяснилось, что 872 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 55 888", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 473 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, по данным Минздрава, от коронавируса излечились 40 тыс. 475 человек.

Также сообщается о смерти еще девяти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Число жертв пандемии Молдовы составляет 1353 человека.

В Молдове на этой неделе несколько раз обновлялись антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом. Так, накануне было зарегистрировано 952 случая, а в предыдущие два дня впервые с начала пандемии было зарегистрировано больше тысячи случаев в день - 1022 случая в пятницу и 1013 - в четверг.