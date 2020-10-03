SkyUp и МАУ отменили рейсы в Ереван на 5 октября из-за ухудшения ситуации

Авиакомпании SkyUp и Международные Авиалинии Украины (МАУ, Киев) по результатам оценки рисков отменили выполнение рейсов по маршруту Киев - Ереван - Киев, запланированных на 5 октября 2020 года, говорится в сообщениях пресс-служб обеих компаний в субботу.

Относительно дальнейших полетов авиакомпании будут принимать решения в зависимости от развития событий.

Как только ситуация в регионе стабилизируется, авиационное сообщение будет восстановлено.

"Мы остаемся последовательными в своем решении и рассматриваем каждый рейс отдельно. Сейчас мы приняли решение об отмене рейса 5 октября. К большому сожалению, ситуация в регионе остается нестабильной. Безопасность - наш несомненный приоритет. Все в компании хотят, чтобы ситуация нормализовалась и мы смогли вернуться к выполнению своей регулярной программы полетов, ведь Армения - одна из самых посещаемых украинцами стран", - подчеркнул президент МАУ Евгений Дыхне.