Высказывания Кучера о причине крушения Ан-26 - ложь и манипуляция, заявляют в командовании Воздушных cил

Командование Воздушных cил ВСУ называет ложью обвинения со стороны главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о якобы предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который затем потерпел катастрофу.

"Хотя на эфир (программы "Свобода слова" Шустер online в пятницу вечером –ИФ) господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!...Алексей Кучер сразу сделал свои предвзятые выводы, даже несмотря на взвешенную и четкую позицию председателя государственной следственной комиссии Олег Уруский", - написал представитель Службы по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на Facebook-странице Командования Воздушных cил.

"Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятны аргументы, но тщетно ...Возможно пора звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!", - подытожил Игнат.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.