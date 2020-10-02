В Луганской области авиация ГСЧС сбросила почти 650 т воды

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября, а с начала тушения пожаров авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже сбросила почти 650 тонн воды.

Как сообщает Госслужба по ЧС в телеграме, по состоянию на вечер 2 октября ориентировочная площадь пожаров составила более 20 тыс. га.

Также авиация ГСЧС осуществила 123 сбросы (396 тонн воды). С начала тушения пожаров 183 сбросы (646 тонн воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров погибли 8 человек.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 505 человек и 260 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 687 человек, 158 единиц техники.