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20:21 02.10.2020

Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

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Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.

"Что касается Черновцов, то мы выделили 460 млн грн. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию", - подчеркнул Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Черновицкую область в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом выделено около 1,5млрд грн.

В Офисе президента отмечают, что за счет средств, выделенных из государственного бюджета, в Черновицкой области восстанавливается: девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты и др. На всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

Теги: #черновцы #наводнение #зеленский #компенсации
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