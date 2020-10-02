Резников пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить Украину в 2021 году

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников пригласил генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетить Украину в 2021 году – в год 35-летия Чернобыльской трагедии.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, 2 октября состоялась онлайн-встреча Резникова с Гросси.

"Глава МАГАТЭ подтвердил большое значение, которое агентство уделяет сотрудничеству с Украиной как с государством, у которого одна из крупнейших ядерных программ в Европе. Гросси высоко оценил позицию президента Украины Владимира Зеленского о перспективах развития атомной отрасли в стране, высказанную по случаю недавнего подписания нового контракта между компаниями "Энергоатом" и Westinghouse", - отмечается в сообщении.

Резников и Гросси обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества с МАГАТЭ в контексте реализации национальных интересов Украины, в частности относительно применения гарантий агентства на всей территории нашего государства.