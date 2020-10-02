Апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

"Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Оболонского райсуда, который признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора в пятницу.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк написал на своей странице в Фейсбук, что решение Киевского апелляционного суда будет обжалованию в Верховном суде.

"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки", - написал адвокат.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просила исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просили исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".