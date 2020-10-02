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15:01 02.10.2020

Столичный регион Италии обязал людей носить маски на улицах

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Столичный регион Италии обязал людей носить маски на улицах

Власти итальянского столичного региона Лацио в пятницу сообщили о введении обязательного ношения масок вне помещений в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщают римские СМИ.

Это нововведение вступает в силу с субботы. Без масок можно будет ходить по улицам детям до шести лет. Взрослым маску будет разрешено снимать во время занятий спортом.

Такие меры власти Лацио (столица - Рим) одобрили на фоне роста темпов заражения коронавирусом в Италии. В столичном регионе вместе с тем заявляют, что выступают против идеи дополнительных ограничений на работу баров и ресторанов.

Губернатор Лацио Никола Дзингаретти призвал сограждан проявить ответственность и выполнять распоряжение. Он заверил, что его цель - остановить инфекцию, а не собрать побольше денег на штрафах за отказ носить маску.

Теги: #италия #коронавирус
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