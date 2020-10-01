По делу нацгвардейца Маркива назначены дополнительные экспертизы - Аваков

По итогам второго заседания Апелляционного суда в Милане по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива были назначены дополнительные экспертизы, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", - заявил Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Министр уточнил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Роккелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сказал Аваков.

"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиним. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - добавил министр.

Аваков напомнил, что Украина неоднократно официально приглашала итальянскую сторону приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

"На мой взгляд, это нарушает право на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - отметил министр.

Кроме того, Аваков сообщил, что в среду, 30 сентября, состоялась пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркива и считают его недействительным.

Следующее заседание апелляционного суда назначено на 15 и 23 октября.

Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли, сообщил замглавы МВД Геращенко.

Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.