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16:57 01.10.2020

В Офисе президента соболезнуют в связи с гибелью сотрудницы посольства США в Киеве, намерены способствовать установлению всех обстоятельств

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 В Офисе президента Украины выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудницы посольства США.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Украинского государства в четверг.

Украинская власть и Офис президента в частности будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств трагедии.

"Правоохранительные органы Украины проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств этого страшного события. Сейчас рассматривается версия как преднамеренного убийства, так и несчастного случая. Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание", - подчеркнули в Офисе президента.

Как сообщалось, скончалась сотрудница посольства США Санвер Никаело. Следствие рассматривает версию, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала. По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что полиция расследует обстоятельства гибели женщины и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключен и несчастный случай. "Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует", - написал Шевченко по-английски в своем аккаунте в Твиттер.

В свою очередь начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала "Наш" в среду вечером сообщил, что по данному факту правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство". По его совам, "личность установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск – возможно, эта женщина сотрудница посольства". При этом Крищенко оставил без комментариев вопрос, какую должность жертва занимала в посольстве.

Теги: #посольство_сша #гибель #офис_президента #соболезнования
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