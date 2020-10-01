Зеленский: Украина будет иметь контракты на поставки вакцины от COVID-19, когда она появится

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть работает над тем, чтобы у Украины были контакты на поставки вакцины от COVID-19 в страну после того, как она появится и будет готова к использованию.

"Как только появится в той или иной стране вакцина, а сейчас во многих европейских странах и в мире заявляют о том, что есть вакцина или она появится, или пройдут испытания - у всех разные этапы, то у нас будут контракты на поставки вакцины в Украину", - сказал он на брифинге в четверг в Ривненской области.

Зеленский отметил, что кое-что делается и в Украине в вопросе лечения от коронавируса. "И профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться. У нас уже на выходе четыре или пять различных видов лекарств, которые проходят клинические испытания, и будут помогать людям. Как я сказал, или профилактически, или смягчать процесс прохождения заболевания", - сообщил он.