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13:24 01.10.2020

Лубкивский пока не определился, станет ли спикером делегации Украины в ТКГ

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Лубкивский пока не определился, станет ли спикером делегации Украины в ТКГ

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский еще не согласился стать спикером делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, и заявляет, что для принятия решения ему понадобится несколько дней.

"Меня спрашивают о этом каждый день, и я все еще говорю, что мне надо несколько дней, чтобы окончательно определиться. Ничего не изменилось. Я на самом деле благодарен главе украинской делегации, первому президенту Украины Леониду Кравчуку за такое предложение. Я на самом деле приятно поражен, что тот опыт, который я получил в свое время, работая в Союзной Республике Югославия, Республике Хорватия, может пригодиться. Но мне все еще надо определенное время (я думаю, это недолго: день-два), чтобы принять окончательно решение", - сказал Лубкивский в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Как сообщалось, 29 сентября представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш сообщил, что в ТКГ от украинской стороны будет спикер. "Я не думаю, что это будет плюс, если всё будет говорить один человек. Информации, на самом деле, станет меньше, а не больше. Но завтра… уже, собственно, назначен человек, осталось одно согласование. Я не могу его назвать, поскольку окончательно нет утверждения. Но, скорее всего, завтра уже я не смогу комментировать, а будет комментировать другой человек", - сказал Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов.

30 сентября народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации в ТКГ есть Лубкивский.

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", - сказал Качура журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, займёт ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал: "Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть ещё другие кандидатуры".

По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Теги: #ткг #лубкивский
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