Гражданин РФ пытался ввезти в Украину два пистолета-пулемета, спрятанных в детских игрушках - СБУ

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Российской Федерации на попытке ввоза в Украину огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, при прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21.

"Во избежание разоблачения иностранец скрыл оружие в детских игрушках", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители задержали мужчину согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.