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09:12 01.10.2020

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069 человек - СНБО

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В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069 человек - СНБО

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 069, при этом выздоровевших – 2 083, 64 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 30 сентября, был прежний максимальный показатель заболевания COVID-19 за сутки - 4 027 человек, и рекордное количество выздоровевших за сутки - – 2 110 человек. 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 213 028 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 193 человека, выздоровели - 94 443.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 114 392 человека, что на 1 922 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (450), Киеве (377), в Днепропетровской (266), Одесской (260), Тернопольской (253) и Сумской (212) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 415.

Теги: #снбо #коронавирус
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