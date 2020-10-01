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04:25 01.10.2020

Злоумышленники, которые похитили жителя Харьковщины и требовали за него выкуп, предстанут перед судом

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Злоумышленники, которые похитили жителя Харьковщины и требовали за него выкуп, предстанут перед судом

Обвинительный акт в отношении трех членов группы, похитившей жителя Харьковской области и требовавшей за него $20 тыс., направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, всем троим инкриминируется незаконное лишение свободы (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, группу организовал и возглавлял  ранее неоднократно судимый мужчина.

17 июля он вместе с двумя сообщниками похитил 39-летнего жителя Харьковской области. Похитители требовали от отца заложника 20 тыс. долл за освобождение сына и несовершение насилия в отношении него.

23 июля в Гоптовке при передаче требуемой суммы все трое были задержаны, а заложник - освобожден.

Теги: #похищение #суд #харьковская
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