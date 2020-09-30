Сотрудники посольства США сотрудничают с властями для установления обстоятельств смерти американки из посольского сообщества в Киеве

В посольстве США в Украине подтвердили смерть американской гражданки из сообщества посольства в Киеве и добавляют, что сотрудники дипучреждения работают с украинскими органами власти для установления обстоятельств ее смерти.

"С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из сообщества посольства США в Украине. Сейчас чиновники посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - говорится в сообщении, опубликованном в среду вечером в в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер.

Ранее в среду в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства приведшего к смерти травмирования сотрудницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы.

Так, женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. Правоохранители отмечают, что при осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. "Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения", - добавили в полиции.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Сейчас продолжаются его поиски.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Как сообщает интернет-издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источник, скончалась сотрудница посольства США Санвер Никаело. Следствие рассматривает версию, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала. По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что полиция расследует обстоятельства гибели женщины и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключен и несчастный случай.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует", - написал Шевченко по-английски в своем аккаунте в Твиттер.

В свою очередь начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала "Наш" в среду вечером сообщил, что по данному факту правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство". По его совам, "личность установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск – возможно, эта женщина сотрудница посольства". При этом Крищенко оставил без комментариев вопрос, какую должность жертва занимала в посольстве.