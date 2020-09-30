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14:58 30.09.2020

Кабмин Украины утвердил новый госстандарт базового среднего образования

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Кабмин Украины утвердил новый госстандарт базового среднего образования

Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт базового среднего образования, который будет действовать с 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что данный стандарт будет распространятся на учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.

"Мы определяем 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них: свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, математическая и технологическая компетентность, инновационность и открытость к новым идеям, предприимчивость и финансовая грамотность, способность учиться на протяжении жизни", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительства.

По словам премьера, документ устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей.

"В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями", - подчеркнул Шмыгаль.

Министерству образования и науки Украины поручено принять меры для своевременной разработки и утверждения типовых образовательных программ.

Основная цель постановления - обеспечить оптимальные условия реализации педагогическими работниками Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа", определить требования, компетентности и обязательные результаты обучения соискателей базового среднего образования и общего объема их учебной нагрузки.

Теги: #образование #кабмин
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