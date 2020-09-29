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19:32 29.09.2020

Коронавирус распространяется в Молдове угрожающими темпами – Минздрав

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Коронавирус распространяется в Молдове угрожающими темпами – Минздрав

В Молдове во вторник зарегистрировано 835 новых случаев COVID-19, за сутки скончались девять человек, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"Во вторник было обработано 2787 тестов, в том числе 2564 первичных тестов. В результате выяснилось, что 835 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 52 029 случая", - отмечается в сообщении.

В Минздраве отметили, что "количество зараженных коронавирусом в Молдове угрожающе растет".

Число зараженных во вторник - 835 человек - второй крупный результат положительных тестов за один день после антирекорда, зарегистрированного в субботу - 868 случаев.

По сообщению ведомства, в республике насчитывается 12 140 активных случаев COVID-19, из них 568 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 36 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 1576 человек - в состоянии средней тяжести.

По данным Минздрава, за минувшие сутки скончались девять человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных случаев составляет 1310 человек.

В то же время, из медицинских учреждений страны были выписаны еще 362 пациента, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности излечились 38 579 человек.

С октября правительство Молдовы вводит разделение страны по зонам, в зависимости от степени распространения коронавируса. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью утвердила разграничение на период с 1 по 14 октября. Согласно решению, "Зеленой зоны" в Молдове нет.

"Красный код" опасности заболевания COVID-19 с 1 октября будет действовать в 26 из 38 административно-территориальных единиц, в том числе в городах Кишинев, Бельцы и в Приднестровье. В Кишиневе уровень заражения за последние 14 дней составляет 541 случай на 100 тыс. населения, в Бельцах - 239 случаев на 100 тыс. населения, в Приднестровье - 170 случаев. "Оранжевый код" будет введен в 11 районах. "Желтый код" устанавливается только Леовском районе, где наименьшее количество зарегистрированных случаев заражения за последние две недели - 43 на 100 тыс. жителей.

Теги: #молдова #коронавірус
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