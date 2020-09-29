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19:13 29.09.2020

Украина и ЮАР разработают дорожную карту сотрудничества в области образования и науки - Минобразования

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Украина и ЮАР разработают дорожную карту сотрудничества в области образования и науки - Минобразования

Министерство образования и науки заявляет, что Украина и Южно-Африканская Республика намерены разработать дорожную карту сотрудничества в области образования и науки.

"По моему убеждению, заключение двустороннего соглашения откроет новые возможности для активизации образовательных обменов студентами и преподавателями в рамках взаимного предоставления государственных стипендий", - цитирует и.о. министра образования Сергея Шкарлета пресс-служба ведомства по результатам встречи с послом ЮАР в Украине Андре Йоханнесом Гроеневальдом.

И.о. министра также сообщил, что по состоянию на начало 2020 года в Украине обучается 44 студента из Южно-Африканской Республики.

Стороны обсудили вопросы наработки дорожной карты для дальнейшего сотрудничества в области образования и науки и заключения соглашения о сотрудничестве.

Теги: #юар #образование #сотрудничество
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