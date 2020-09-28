Макрон встретится в Литве с Тихановской

Президент Франции Эмманюэль Макрон, начинающий в понедельник официальный визит в Литву, встретится во вторник с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской для обсуждения белорусского кризиса, сообщила газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, чьи слова приводил телеканал "Франс 24", сообщил: "Если она об этом попросит, президент республики встретится с ней по случаю своей поездки".

Атталь отметил, что у нынешнего визита президента Франции в страны Балтии есть и такая важная цель, как разрешение кризиса в Беларуси.

Телеканал также сообщил, что "одна из советниц" Тихановской утверждала, что находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции желает, чтобы французский президент принял участие в урегулировании кризиса в ее стране.

По словам представителя французского правительства, происходящее в Беларуси - это "кризис власти, авторитарной власти, которая не может согласиться с логикой демократии и пытается удержаться силой".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

В середине августа Тихановская приехала в Литву. В ее штабе и в МИД Литвы заявили, что этот переезд был вынужденным.