Жителя Львова подозревают в попытке продажи радиоактивных материалов - СБУ

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины сообщено о подозрении жителю Львова, который пытался продать радиоактивные материалы, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Радиоактивные материалы мужчина хранил рядом с собственным домом.

Задержали его при попытке сбыта изделий за 40 тыс. грн.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.