События

19:12 28.09.2020

Жителя Львова подозревают в попытке продажи радиоактивных материалов - СБУ

1 мин читать
Жителя Львова подозревают в попытке продажи радиоактивных материалов - СБУ

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины сообщено о подозрении жителю Львова, который пытался продать радиоактивные материалы, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Радиоактивные материалы мужчина хранил рядом с собственным домом.

Задержали его при попытке сбыта изделий за 40 тыс. грн.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #львов #радиоактивные #материалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 28.09.2020
Главный кот Львова пообщался с координатором системы ООН Лубрани

Главный кот Львова пообщался с координатором системы ООН Лубрани

07:29 27.09.2020
Львовский горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Садового, Кошулинского и Синютку

Львовский горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Садового, Кошулинского и Синютку

22:29 26.09.2020
Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

12:11 25.09.2020
Театр Заньковецкой во Львове закрыт на карантин на две недели

Театр Заньковецкой во Львове закрыт на карантин на две недели

12:20 19.09.2020
У главного кота Львова появился блог в Instagram

У главного кота Львова появился блог в Instagram

05:01 18.09.2020
Во Львове открыли тренинговый центр спасательных работ

Во Львове открыли тренинговый центр спасательных работ

21:24 13.09.2020
От коронавируса умер главный педиатр Львова Остальский

От коронавируса умер главный педиатр Львова Остальский

19:03 11.09.2020
Мэр Львова просит горожан дать имя главному коту ратуши

Мэр Львова просит горожан дать имя главному коту ратуши

11:08 10.09.2020
К мэру Львова "на прием" зашел кот

К мэру Львова "на прием" зашел кот

15:57 09.09.2020
Во Львовской области 5 школ проводят обучение дистанционно – ОГА

Во Львовской области 5 школ проводят обучение дистанционно – ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей, следующее заседание состоится 8 октября

Эксплуатация старой авиатехники недопустима, но это реалии Украины – Уруский

МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

Российские наемники в понедельник обстреляли позиции ВСУ близ Старогнатовки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела - полиция

Подозреваемые в подрыве банкомата ПриватБанка в Харькове предстанут перед судом

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

Трамп отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов, может предоставить отчетность

Спасатели ликвидировали пожар лесного массива вблизи Станично-Луганского района - ГСЧС

Верховный суд признал законными действия врачей Насирова и прекратил производство о взыскании с кардиолога Соколова 1 млн грн

Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей, следующее заседание состоится 8 октября

Эксплуатация старой авиатехники недопустима, но это реалии Украины – Уруский

Пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка опустошали банковские карты иностранных граждан - полиция

МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА