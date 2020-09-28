Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха, решение конфликта возможно, при участии России, США и Франции - президент Армении

Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16, заявил президент Армении Армен Саркисян.

"Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16", - сказал Саркисян в режиме видеоконференции при открытии международного форума CYBERSEC2020, который проходит при партнерстве с НАТО.

По его словам, решение карабахского конфликта возможно путем диалога.

"Существует площадка - Минская группа ОБСЕ при участии России, США и Франции. Мы должны вернуться к диалогу", - отметил он.