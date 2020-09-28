События

14:31 28.09.2020

Краевой совет украинцев Крыма возобновил деятельность

2 мин читать
Краевой совет украинцев Крыма возобновил деятельность

17 сентября представители ряда общественных организаций украинцев Крыма возобновили деятельность Краевого совета украинцев Крыма, сообщил координатор Таврической гуманитарной платформы, глава Оргкомитета по благоустройству места захоронения главы Краевого совета украинцев Крыма Андрей Иванец.

"Сегодня для украинской общины Крыма, которая является второй по размерам в Крыму и, к сожалению, сегодня подвергается дискриминации, в определенном смысле день исторический, потому что мы возобновляем институцию, которая действовала в 1918-1920 гг", - сказал Иванец на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, агрессия РФ против Украины продемонстрировала, что украинцы не только не имеют надлежащей защиты на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополь, но и поддаются откровенной дискриминации.

"Непосредственно в Крыму сегодня самоорганизоваться украинцы свободно не могут, и, соответственно, выпадает обязанность на тех украинцев, которые выехали с территории временно оккупированного Крыма, сделать те шаги, которые помогут защитить интересы нашей общины украинцев Крыма, и которые помогут вообще освободить южную территорию Украины, возобновить территориальную целостность Украины", - подчеркнул Иванец.

С целью формирования следующего состава Краевого совета украинцев Крыма был созван третий конгресс, седьмой съезд украинцев Крыма, отмечается в декларации о возобновлении деятельности Совета

Иванец в частности указал на самые главные цели, которые стоят перед Краевым советом.

"Первое - это правовая защита украинцев, то есть защита интересов и отдельных украинцев, и украинской общественности. Второе - это адвокация интересов и предложений украинцев в органах власти и в международных организациях. Третье - это информационно-культурный блок работы, связанный с работой в информационном пространстве. Четвертое - это наше содействие процессу деоккупации Крыма", - подчеркнул он.

Координатор Таврической гуманитарной платформы также напомнил, что согласно переписи населения 2001 года, в АР Крым проживали 492 тыс. украинцев, в городе Севастополь - более 80 тыс. украинцев.

Теги: #крым #совет #украинцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:31 28.09.2020
Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

15:22 25.09.2020
Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

18:54 24.09.2020
Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

22:51 23.09.2020
Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании платформы для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова

Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании платформы для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова

16:39 22.09.2020
Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

21:36 21.09.2020
Зеленский: оккупация Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе - это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

Зеленский: оккупация Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе - это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

13:43 21.09.2020
Крымский блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ

Крымский блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ

03:56 19.09.2020
В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского горсовета

В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского горсовета

20:53 18.09.2020
Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

10:45 17.09.2020
Оправдание крымчанина Эрнеса Аметова стало первым и истории "дела "Хизб ут-Тахрир" в России – центр "Мемориал"

Оправдание крымчанина Эрнеса Аметова стало первым и истории "дела "Хизб ут-Тахрир" в России – центр "Мемориал"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26, она продлится до 5 дней - Урусский

Иностранцы вновь могут свободно въезжать в Украину - Госпогранслужба

Под Радой проходит акция в защиту малых предпринимателей

КС 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли

ПОСЛЕДНЕЕ

В МВД призывают не отдавать угонщикам авто вознаграждение за возвращение автомобиля

Во вторник в Харькове попрощаются с курсантом, погибшим в результате авиакатастрофы под Чугуевом

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала в Германию по личным делам – СМИ

Замглавы МВД выступает за обнародование переговоров пилотов разбившегося Ан-26

Национальный антарктический научный центр объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции

Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

Кличко выразил соболезнования в связи со смертью первого главы КГГА Ивана Салия

В Киеве за сутки подтвердили 328 новых случаев COVID-19, в том числе у 9 медиков - Кличко

Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита – против

В Киеве квартирант убил пенсионера, чтобы завладеть его жильем - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА