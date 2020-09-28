Краевой совет украинцев Крыма возобновил деятельность

17 сентября представители ряда общественных организаций украинцев Крыма возобновили деятельность Краевого совета украинцев Крыма, сообщил координатор Таврической гуманитарной платформы, глава Оргкомитета по благоустройству места захоронения главы Краевого совета украинцев Крыма Андрей Иванец.

"Сегодня для украинской общины Крыма, которая является второй по размерам в Крыму и, к сожалению, сегодня подвергается дискриминации, в определенном смысле день исторический, потому что мы возобновляем институцию, которая действовала в 1918-1920 гг", - сказал Иванец на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, агрессия РФ против Украины продемонстрировала, что украинцы не только не имеют надлежащей защиты на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополь, но и поддаются откровенной дискриминации.

"Непосредственно в Крыму сегодня самоорганизоваться украинцы свободно не могут, и, соответственно, выпадает обязанность на тех украинцев, которые выехали с территории временно оккупированного Крыма, сделать те шаги, которые помогут защитить интересы нашей общины украинцев Крыма, и которые помогут вообще освободить южную территорию Украины, возобновить территориальную целостность Украины", - подчеркнул Иванец.

С целью формирования следующего состава Краевого совета украинцев Крыма был созван третий конгресс, седьмой съезд украинцев Крыма, отмечается в декларации о возобновлении деятельности Совета

Иванец в частности указал на самые главные цели, которые стоят перед Краевым советом.

"Первое - это правовая защита украинцев, то есть защита интересов и отдельных украинцев, и украинской общественности. Второе - это адвокация интересов и предложений украинцев в органах власти и в международных организациях. Третье - это информационно-культурный блок работы, связанный с работой в информационном пространстве. Четвертое - это наше содействие процессу деоккупации Крыма", - подчеркнул он.

Координатор Таврической гуманитарной платформы также напомнил, что согласно переписи населения 2001 года, в АР Крым проживали 492 тыс. украинцев, в городе Севастополь - более 80 тыс. украинцев.