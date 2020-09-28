В Киеве квартирант убил пенсионера, чтобы завладеть его жильем - полиция

Столичная полиция задержала уроженца Донецкой области по подозрению в убийстве 73-летнего киевлянина, у которого тот снимал квартиру, сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева.

В феврале этого года в заливе "Собачье гирло" были обнаружены расчлененные человеческие останки. Правоохранители установили личность потерпевшего – им оказался 73-летний житель столицы, который в конце 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.

"Во время проведения следственных действий мы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем", рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема.

Злоумышленника задержали в Киевской области, куда он переехал после совершения преступления. В ходе осмотра нового арендованного им помещения правоохранители изъяли вещи, принадлежавшие погибшему.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. "Задержанному сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", - рассказал Крищенко.