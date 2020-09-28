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09:11 28.09.2020

В Украине 2671 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 37 новых жертв вируса, 571 выздоровел

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В Украине 2671 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 37 новых жертв вируса, 571 выздоровел

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 671 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 571 человек, 37 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 27 сентября, сообщалось о 3 130 заболевших, 26 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случаях заражения.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 201 305 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 996 человек, выздоровели - 88 453 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 108 856 человек, что на 2 063 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (339), Киеве (328), Одесской области (203).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 2576.

Теги: #снбо #коронавирус
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