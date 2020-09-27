События

18:51 27.09.2020

Азербайджанская армия уничтожила армянские С-300 в Карабахе

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 Азербайджанские военные беспилотники уничтожили расположенные в Карабахе армянские зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает сайт ordu.az.

"Тем самым, можно с уверенность утверждать, что воздушное пространство Карабаха полностью "подчищено" для ВВС Азербайджана", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по позициям ВС Армении в направлении Вардениса.

По его словам, в зоне карабахского конфликта ВС Азербайджана нанесли ракетные и авиаудары, были задействованы беспилотники, вертолеты.

"Нанесены удары по военным объектам, есть разрушения, есть потери. Сейчас интенсивные бои продолжаются", - сказал он.

На вопрос, намерена ли Армения применить истребители Су-30 СМ, Ованнисян ответил, что военно-политическое руководство Армении полностью контролирует ситуацию, и "при необходимости будут применены все виды вооружения".

Теги: #уничтожение #карабах #азербайджан
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