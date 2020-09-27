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12:25 27.09.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 40 человек, 8 выздоровели – командование Медсил

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 40 человек, 8 выздоровели – командование Медсил

40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 601 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 9 человек. "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Житомирский и Деснянский военные госпитали - по 1 военнослужащему и Городская клиническая больница Винницы - 1 сотрудник ВСУ", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 10 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Одесская область - 5 военнослужащих, Винницкая область - 3 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Николаевская и Житомирская области - по 1 военнослужащему", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 151 человек, летальных случаев - 10.

При этом днем ранее сообщалось о 1 тыс 143 выздоровевших и 569 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 8 человек, а количество болеющих увеличилось на 32. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 638 человек, у 84 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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