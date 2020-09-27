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10:23 27.09.2020

В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

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В Украине 3 130 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 56 новых жертв вируса, 1 009 выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 130 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 26 сентября, сообщалось о3 833 случаях заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 198 634 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 959 человек, выздоровели - 87 882 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 106 793 человека, что на 2 065 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (494) и в Киеве (323).

Теги: #коронавирус #украина
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