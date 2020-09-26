Главы и руководители МИД иностранных государств выражают соболезнования в связи с крушением Ан-26 и гибелью людей - ОПУ

В связи с крушением близ Чугуева (Харьковская обл.) Ан-26 с курсантами на борту лидеры и главы МИД иностранных государств выражают свои соболезнования, сообщает Офис президента Украины.

Так, по состоянию на вечер субботы, 26 сентября, соболезнования выразили: президенты Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Финляндии и президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным;

Премьер-министры Канады, Эстонии, Азербайджана, Грузии;

Глава дипломатии и вице-президент Еврокомиссии;

Спикер парламента Латвии;

Министры иностранных дел Австрии, Литвы, Швеции, Болгарии, Македонии, Албании, Норвегии, Румынии, Молдовы, Турции, Грузии, Польши, Азербайджана, Дании, Афганистана, Словении, Чехии.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области.

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, один курсант выжил.

По информации Госбюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.