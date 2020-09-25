Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой оштрафована за неповиновение требованиям сотрудников милиции

Суд Октябрьского района Минска назначил Людмиле Казак, адвокату члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, наказание в виде штрафа.

"Судья назначил Казак наказание в виде штрафа в размере 25 базовых величин по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции)", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Виктор Мацкевич.

Он добавил, что защита Казак будет обжаловать решение суда.

Как сообщалось, Казак днем в четверг перестала выходить на связь. "Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак не выходит на связь с 13:50", - говорилось в сообщении в официальном телеграм-канале бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что адвокат Колесниковой задержана за совершение административного правонарушения.

Член президиума КС Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.