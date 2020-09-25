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20:26 25.09.2020

Мининформ Беларуси добивается через суд лишения белорусского портала tut.by статуса СМИ

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Мининформ Беларуси добивается через суд лишения белорусского портала tut.by статуса СМИ

Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, портал может лишиться статуса СМИ.

"Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut. by. Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ", - говорится в сообщении портала в пятницу.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде Минска. "Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа" - поясняется в сообщении. Всего их было четыре. Мининформ высказывал претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.

"Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме", - отмечается в сообщении.

Сетевое издание tut.by зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ.

Теги: #мининформ #минск #портал #беларусь
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