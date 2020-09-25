Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела.

Об этом Зеленский сообщил в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область, подчеркнув, что правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия.

"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой отрасли. Это символичный шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии. В то же время я убежден, что этого слишком мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия. Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярностью ничем не уступали итальянским, испанским, французским, португальским", - сказал Зеленский, выступая на презентации Стратегии развития Закарпатской области в пятницу.

Кроме того, Зеленский указал, что Закарпатье также имеет очень хороший потенциал для автомобильной промышленности, значительные запасы минеральных ресурсов, перспективы для креативной и инновационной экономики, развития горнолыжной инфраструктуры, изготовления органичной продукции.

"Мы понимаем все преимущества Закарпатья, понимаем, чего не хватает региону и максимально поможем местной власти все это делать и сделать такой прекрасный край действительно успешным", - подытожил президент.