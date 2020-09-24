События

15:30 24.09.2020

Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять "дело Роттердам +" – ЦПК

1 мин читать
Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять "дело Роттердам +" – ЦПК

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказался возобновлять "дело "Роттердам+", сообщил Центр противодействия коррупции на своих страницах в Twitter и Facebook в четверг по результатам заседания суда.

При этом ЦПК заявил, что оспорит принятое решение в Аппеляционной палате ВАКСа.

В ЦПК указали, что суд рассматривал вопрос возобновления "дела "Роттердам+" по жалобе экс-депутата и экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о его закрытии.

Как сообщалось, 28 августа в САП заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжалось. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

В энергохолдинге "ДТЭК" прокомментировали, что решение САП закрыть уголовное производство в деле подтвердило законность применения принципа импортного паритета при поставках угля и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что решение о закрытии т.н. "дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, поэтому обжалует его у генерального прокурора и и.о. руководителя САП.

Теги: #роттердам #цпк #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 21.09.2020
ВАКС арестовал Юрченко с альтернативой залога в 3 млн грн

ВАКС арестовал Юрченко с альтернативой залога в 3 млн грн

17:15 21.09.2020
ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко

ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко

14:31 18.09.2020
ВАКС отложил избрание меры пресечения депутату Юрченко в связи с неявкой подозреваемого из-за якобы контакта с человеком, болеющим COVID-19

ВАКС отложил избрание меры пресечения депутату Юрченко в связи с неявкой подозреваемого из-за якобы контакта с человеком, болеющим COVID-19

12:09 18.09.2020
ВАКС продлил до 17 января срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

ВАКС продлил до 17 января срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

10:28 18.09.2020
Арахамия: Суд изберет Юрченко меру пресечения, мы на это не можем влиять

Арахамия: Суд изберет Юрченко меру пресечения, мы на это не можем влиять

16:25 17.09.2020
Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

Решение КС не ставит под угрозу деятельность НАБУ – Центр противодействия коррупции

19:28 15.09.2020
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5млн грн

ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5млн грн

10:10 11.09.2020
ВАКС избрал экс-руководителю аэропорта "Борисполь" меру пресечения в виде залога в размере 5,2 млн грн

ВАКС избрал экс-руководителю аэропорта "Борисполь" меру пресечения в виде залога в размере 5,2 млн грн

09:57 31.08.2020
Решение САП закрыть дело "Роттердам+" подтвердило законность этого принципа – ДТЭК

Решение САП закрыть дело "Роттердам+" подтвердило законность этого принципа – ДТЭК

16:41 26.08.2020
ВАКС назначил к рассмотрению по сути дело о растрате почти 10 млн грн госсредств экс-руководителями ГП "Держзовнишинформ"

ВАКС назначил к рассмотрению по сути дело о растрате почти 10 млн грн госсредств экс-руководителями ГП "Держзовнишинформ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Украина и Словакия подписали соглашение, благодаря которому аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование – Кулеба

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Зеленский начал официальный визит в Словакию

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве создан ландшафтный заказник "Гора Щекавица" – КГГА

В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

В полтавский Университет третьего возраста поступило 200 новых студентов

Жену белорусского политтехнолога Виталия Шклярова не пускают к нему в СИЗО, несмотря на диппаспорт сотрудника Госдепа

В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА