Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять "дело Роттердам +" – ЦПК

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказался возобновлять "дело "Роттердам+", сообщил Центр противодействия коррупции на своих страницах в Twitter и Facebook в четверг по результатам заседания суда.

При этом ЦПК заявил, что оспорит принятое решение в Аппеляционной палате ВАКСа.

В ЦПК указали, что суд рассматривал вопрос возобновления "дела "Роттердам+" по жалобе экс-депутата и экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о его закрытии.

Как сообщалось, 28 августа в САП заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжалось. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

В энергохолдинге "ДТЭК" прокомментировали, что решение САП закрыть уголовное производство в деле подтвердило законность применения принципа импортного паритета при поставках угля и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что решение о закрытии т.н. "дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, поэтому обжалует его у генерального прокурора и и.о. руководителя САП.