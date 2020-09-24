События

12:09 24.09.2020

Жену белорусского политтехнолога Виталия Шклярова не пускают к нему в СИЗО, несмотря на диппаспорт сотрудника Госдепа

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Жена белорусского политзаключенного Виталия Шклярова, сотрудник Госдепа Хезер Шклярова, несмотря на ее многочисленные просьбы до сих пор не получила от властей страны разрешение на посещение своего мужа в СИЗО. Об этом она заявила, комментируя ситуацию относительно своего супруга, передает BuzzFeed News.

Она подчеркнула, что ей известно о том, что Виталий Шкляров в СИЗО Минска подвергается жестокому обращению и лишен медицинской помощи даже когда обнаружил у себя симптомы, похожие на COVID-19. Хезер Шклярова подчеркнула, что серьезно обеспокоена физическим и психологическим здоровьем своего мужа.

"Виталий подвергается сильному психологическому давлению и лишен элементарных физических свобод. То, что он сказал своему адвокату, является попыткой заставить его оговорить самого себя", - заявила она, добавив, что узнает о его состоянии только из записок, которые ей передает его адвокат.

Шклярова не исключила, что подобное отношение к ее мужу со стороны руководства СИЗО может говорить о попытке ослабить его волю, чтобы добиться ложного признания вины.

"8 сентября Виталий почувствовал себя очень плохо и несколько дней подряд сообщал о критическом повышении температуры тела, а также о проблемах с дыханием, ознобе и мышечных болях. Власти тюрьмы отказались дать ему тест на COVID-19 или вылечить его от лихорадки, что можно рассматривать только как еще одну попытку ослабить его психологическую волю, чтобы добиться ложного признания", - подчеркнула она.

"Взгляды, выраженные в этом заявлении, являются моими собственными и не обязательно отражают взгляды Государственного департамента или правительства США", - добавила она.

Издание отмечает, что для активного американского дипломата необычно высказываться публично подобным образом - эта задача, как правило, возлагается на высших должностных лиц Госдепартамента. В беседе с журналистами в середине сентября заместитель госсекретаря США Стивен Биган призвал белорусские власти освободить всех задержанных протестующих и, в частности, сказал: "Виталий Шкляров должен быть освобожден". Госсекретарь Майк Помпео также упомянул Виталия в заявлении от 8 сентября, в котором осуждается похищение лидеров белорусской оппозиции. Но Помпео и Биган больше не говорили по этому поводу и не уточняли, какие усилия были предприняты для его освобождения.

Американские дипломаты на условиях анонимности рассказали изданию, что некоторые сотрудники Госдепартамента выразили разочарование по поводу того, что, по их мнению, было бездействием госсекретаря в деле Виталия. Один из дипломатов назвал публичные заявления Помпео и Бигана "банальными".

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политконсультанта Виталия Шклярова. Им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. СМИ называют Шклярова одним из самых опасных политических деятелей для режима Лукашенко.

 

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он является гражданином США и Беларуси.

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Интерфакс-Украина
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