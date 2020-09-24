Жену белорусского политтехнолога Виталия Шклярова не пускают к нему в СИЗО, несмотря на диппаспорт сотрудника Госдепа

Жена белорусского политзаключенного Виталия Шклярова, сотрудник Госдепа Хезер Шклярова, несмотря на ее многочисленные просьбы до сих пор не получила от властей страны разрешение на посещение своего мужа в СИЗО. Об этом она заявила, комментируя ситуацию относительно своего супруга, передает BuzzFeed News.

Она подчеркнула, что ей известно о том, что Виталий Шкляров в СИЗО Минска подвергается жестокому обращению и лишен медицинской помощи даже когда обнаружил у себя симптомы, похожие на COVID-19. Хезер Шклярова подчеркнула, что серьезно обеспокоена физическим и психологическим здоровьем своего мужа.

"Виталий подвергается сильному психологическому давлению и лишен элементарных физических свобод. То, что он сказал своему адвокату, является попыткой заставить его оговорить самого себя", - заявила она, добавив, что узнает о его состоянии только из записок, которые ей передает его адвокат.

Шклярова не исключила, что подобное отношение к ее мужу со стороны руководства СИЗО может говорить о попытке ослабить его волю, чтобы добиться ложного признания вины.

"8 сентября Виталий почувствовал себя очень плохо и несколько дней подряд сообщал о критическом повышении температуры тела, а также о проблемах с дыханием, ознобе и мышечных болях. Власти тюрьмы отказались дать ему тест на COVID-19 или вылечить его от лихорадки, что можно рассматривать только как еще одну попытку ослабить его психологическую волю, чтобы добиться ложного признания", - подчеркнула она.

"Взгляды, выраженные в этом заявлении, являются моими собственными и не обязательно отражают взгляды Государственного департамента или правительства США", - добавила она.

Издание отмечает, что для активного американского дипломата необычно высказываться публично подобным образом - эта задача, как правило, возлагается на высших должностных лиц Госдепартамента. В беседе с журналистами в середине сентября заместитель госсекретаря США Стивен Биган призвал белорусские власти освободить всех задержанных протестующих и, в частности, сказал: "Виталий Шкляров должен быть освобожден". Госсекретарь Майк Помпео также упомянул Виталия в заявлении от 8 сентября, в котором осуждается похищение лидеров белорусской оппозиции. Но Помпео и Биган больше не говорили по этому поводу и не уточняли, какие усилия были предприняты для его освобождения.

Американские дипломаты на условиях анонимности рассказали изданию, что некоторые сотрудники Госдепартамента выразили разочарование по поводу того, что, по их мнению, было бездействием госсекретаря в деле Виталия. Один из дипломатов назвал публичные заявления Помпео и Бигана "банальными".

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политконсультанта Виталия Шклярова. Им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. СМИ называют Шклярова одним из самых опасных политических деятелей для режима Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он является гражданином США и Беларуси.