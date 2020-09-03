Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить политзаключенного Виталия Шклярова

Соединенные Штаты Америки требуют от нынешних властей Беларуси освободить политического заключенного, известного политконсультанта Виталия Шклярова. Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Беларуси. Помпео напомнил, что на прошлой неделе туда прибыл его заместитель госсекретаря Стивен Биган.

"Белорусы заслуживают право выбирать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением. Мы требуем немедленного прекращения насилия в отношении них и освобождения всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", - подчеркнул Помпео.

Он также добавил, что США тесно координируют свои действия со своими трансатлантическими партнерами и вместе рассматривают "серьезные адресные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям".

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политконсультанта Виталия Шклярова. Им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на сотруднице дипкорпуса Государственного департамента и является гражданином США и Беларуси.

На прошлой неделе в ходе специального заседания постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова. Позже Шкляров из СИЗО передал еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.