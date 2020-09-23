Зеленский считает, что все государства мира должны объединиться перед глобальными вызовами и угрозами современности, в частности, COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что все государства мира должны объединиться перед глобальными вызовами и угрозами современности.

"На прошлогодней Ассамблее я сказал: больше нет понятия чужой войны. Наша планета уже не так велика. Это доказывает дело МН17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воды. То, что наша планета больше не такая большая – окончательно доказал 2020-й год. Пожары в Австралии, которые всколыхнули всех. Или сбитие Боинга 737, когда над территорией Ирана был сбит украинский самолет, где находились граждане Украины, Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании и Швеции. И конечно – пандемия COVID-19, распространение которой состоялось молниеносно. Человечество не успело даже загуглить слова "Ковид" и "Ухань", как короновирус уже стучал в дверь каждого дома", - сказал он в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский обратил внимание, что коронавирус беспощаден к любому, ему безразличны наличие у страны ядерного оружия и уровень ее ВВП, входит страна в G-7 или G-20, исповедуют в ней христианство, ислам, иудаизм или другие религии.

"COVID-19 показал, что глобальный мир – это не только мир без границ. Это и глобальная ответственность, когда к противодействию общим угрозам должно быть привлечено не 7, не 20, а, по меньшей мере, 193 страны. Сегодня становится понятно, что борьба с COVID-19 будет длиться не один год. Вряд ли это последняя пандемия, сквозь которую нам придется пройти. Поэтому все мы должны выйти из нынешнего кризиса более сильными и подготовленными. Это экзамен для всех государств. Погоня за доступом к ограниченным ресурсам лишь углубит проблемы. Мы нуждаемся в искреннем диалоге и действенной солидарности, потому что именно в этом заключается ценность многосторонности", - отметил он.

Зеленский указал, что нужно вместе преодолевать самый серьезный экономический кризис последних лет. "Ожидаемые цифры падения ВВП местами двузначные. Это не просто статистика, интересная лишь узкому кругу экспертов. Это снижение качества жизни миллиардов людей, рост угрозы голода для миллионов. Объединение усилий всех государств – это абсолютное требование времени. Украина не может остаться в стороне и готова внести свой вклад в обеспечение, в том числе, продовольственной безопасности человечества", - заявил он.