Столкновения протестующих с силовиками начались на западе Минска
Противники инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого ЕС не признает законно избранным, вступили в силовое противостояние с силовиками в спальном районе на западе Минска у метро "Пушкинская".
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, на улице Притыцкого в направлении протестующих был распылен перцовый газ.
После этого люди вступили в силовое противостояние с силовиками.
Они не дают им задерживать своих сторонников и использовать дубинки.
Задержанных ранее отбивают.
По словам очевидцев, в район столкновений направляются 10 автозаков и подкрепление ОМОНа.