Столкновения протестующих с силовиками начались на западе Минска

Противники инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого ЕС не признает законно избранным, вступили в силовое противостояние с силовиками в спальном районе на западе Минска у метро "Пушкинская".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, на улице Притыцкого в направлении протестующих был распылен перцовый газ.

После этого люди вступили в силовое противостояние с силовиками.

Они не дают им задерживать своих сторонников и использовать дубинки.

Задержанных ранее отбивают.

По словам очевидцев, в район столкновений направляются 10 автозаков и подкрепление ОМОНа.